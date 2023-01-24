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Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard: СМИ назвали сроки

24 января 2023, 06:41
У Rheinmetall есть 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года.
Танк Leopard
В Rheinmetall рассказали, сколько танков Leopard могут поставить в Украину / Фото US Army

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.

Об этом сообщил представитель оборонной группы, передает RND.

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.

По его словам, ремонт этих танков продлится почти год. Поставка возможна в конце 2023 года - начале 2024 года.

"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", - добавил представитель Rheinmetall.

Танки Leopard для Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard 2 и выполнит свои обещания.

"Мы собираемся отправить танки Leopard 2 в Украину. Мы будем поддерживать связь с правительством Германии по этому вопросу. Но независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить эти танки, как и обещали", - подчеркнул глава польского МИД.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Другие новости:

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