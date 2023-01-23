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Ждать Шольца не будут: Польша передает танки Leopard Украине

23 января 2023, 21:07
После Рамштайна, на котором не удалось принять решение о поставке Украине танков Leopard Рау был сильно взволнован.
Боевой танк Leopard 2
Боевой танк Leopard 2 / Bundeswehr

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard 2 и выполнят свои обещания.

"Мы собираемся отправить танки Leopard 2 в Украину. Мы будем поддерживать связь с правительством Германии по этому вопросу. Но независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить эти танки, как и обещали", - подчеркнул глава польского МИД.

После Рамштайна, на котором не удалось принять решение о поставке Украине танков Leopard Рау был сильно взволнован.

Рау заявил, что вооружение Украины для отражения российской агрессии – это не какое-то упражнение для принятия решений.

"Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно", – подчеркнул министр.

Отметим, что Германия пока не принимала решения, которое бы разрешило другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

Позже польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

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