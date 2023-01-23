"Мы на финальной стадии": Кулеба заявил, что вопрос о получении танков Leopard почти решен

Глава украинской дипломатии отметил, что предоставление Украине каждого типа оружия было для Германии проблемным.

Кулеба заявил, что вопрос о получении танков Leopard почти решен / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе получения Украиной немецких танков Leopard осталось сделать последние полшага. Об этом глава МИД заявил в эфире телемарафона.

"В вопросе танков нам осталось сделать последние полшага. Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем французские танки, легкие пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. Я не сомневаюсь, что и Leopard до нас доедут, мы находимся на финальной стадии", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что предоставление Украине каждого типа оружия было для Германии проблемным.

"Такая страна, есть специфика, надо ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и на этот раз также получим", - выразил уверенность Кулеба.

По его словам, Киев в диалоге с Берлином отмечает, что каждый день дискуссий о передаче танков Украине – это день реальной битвы на фронте. Поэтому чем быстрее власти ФРГ примет такое решение, тем меньше крови прольется.

"Мы ускоряем (решение о танках - ред.) максимально на всех уровнях. Президент Украины Владимир Зеленский лично этим занимается, министр обороны Алексей Резников, я", - добавил глава МИД.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

Позже польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

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