"Путин совершил стратегическую ошибку": Запад усиливает помощь Украине - глава Пентагона

Пентагон сосредоточен на том, чтобы у Украины были возможности "для успеха именно сейчас".

Путин допустил стратегическую ошибку / Коллаж фото Википедия, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин допустил стратегическую ошибку. Он не ожидал, что Запад начнет активно помогать Украине. Но это заставляешь лишь усиливать поддержку и оказывать её в дальнейшем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции после заседания "Рамштайн-8".

"Помощь Украине - это залог безопасности всей Европы ... Путин совершил стратегическую ошибку, потому что страны "Рамштайна" будут помогать Украине и дальше ... Мы сосредоточены на том, чтобы у Украины были возможности, необходимые ей для достижения успеха именно сейчас", - сказал Ллойд Остин.

Военная помощь Украине

Ранее заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла". Она сказала, что в случае предоставления Abrams могут возникнуть проблемы с их обслуживанием.

Также ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной вопрос предоставление Киеву типа ракет большой дальности. В Вашингтоне признают, что они нужны украинскому государству и думают, как помочь решить вопрос. Об этом заявил заместитель американского министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

В то же время стало известно, что Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

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