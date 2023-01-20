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"Просто нет смысла": в Пентагоне удивили заявлением о передаче танков Abrams Украине

20 января 2023, 00:26
Представитель Пентагона подчеркнула, что Штаты уже согласились предоставить Украине БМП Bradley.
'Просто нет смысла': в Пентагоне удивили заявлением о передаче танков Abrams Украине
В Пентагоне удивили заявлением о передаче танков Abrams Украине / Фото Википедия

Заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что "на сегодняшний момент" предоставление Украине американских танков M1 Abrams "просто не имеет смысла".

"Abrams - это скорее проблема обслуживания. Я имею в виду, что это танк, который требует особого топлива, в то время как в Leopard и Challenger другой двигатель, им нужен дизель, их немного легче обслуживать, они могут маневрировать на больших участках территории, перед тем, как им понадобится дозаправка", - сказала Сингх во время брифинга.

Представитель Пентагона также отметила, что США уже согласились предоставить украинской армии БМП Bradley и продолжают подталкивать другие страны к передаче необходимого вооружения Вооруженным силам Украины.

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Просьбу Киева о современных танках США пока не хотят удовлетворить, несмотря на то, что Великобритания и Польша предоставят Украине эту военную технику.

В то же время известно, что большой пакет помощи для Украины от США будет включать дополнительную артиллерию, а также боевые бронированные машины Stryker. Кроме того, Штаты намерены предоставить украинской армии малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 160 км.

Кроме того, Польша отправит Украине около 14 танков Leopard. Ранее Варшава отправила Киеву более 260 танков времен Советского Союза. Решение передать немецкие танки должно стать началом новой помощи украинскому государству. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В то же время Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это лишь вместе со странами-союзниками.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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