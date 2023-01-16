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Самый большой пакет военной помощи: Великобритания передает Украине сотни танков и БТР

16 января 2023, 19:47
В новый пакет войдет эскадрон танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами.
Война в Украине, Британия
Война в Украине / 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, pixabay

Великобритания объявила свое окончательное решение о передаче Украине рекордного пакета военной помощи.

Как сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его страна передаст украинским военным наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи, пишет The Guardian.

"В новый пакет войдет эскадрон танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено", - сказал он.

Кроме этого в список вошли:

  • 100 тыс. артиллерийских снарядов;
  • 100 усовершенствованных ракет;
  • десятки БпЛА;
  • 100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";
  • запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", - сказал Уолес.

Он также отмечает, что Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.

При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.

Справка:

Challenger 2 ("Соперник")

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

  • Пушка 120-мм L30E4;
  • Длина ствола, калибров 55;
  • Боекомплект пушки 52;

Прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

Пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Помощь Украине

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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