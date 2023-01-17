Дуда объявил о передаче Украине около 14 танков Leopard

Польша уже отправила Украине более 260 танков, которые остались у Варшавы со времен Советского Союза, сказал польский президент Анджей Дуда.

Поставки Украине танков Leopard должны стать началом новой помощи Киеву - Дуда / Коллаж Офис президента, Bundeswehr

Польша отправит Украине около 14 танков Leopard. Ранее Варшава отправила Киеву более 260 танков времен Советского Союза. Решение передать немецкие танки должно стать началом новой помощи украинскому государству. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 17 января, он подтвердил решение передать Украине танки Leopard. Польский глава государства уточнил, что Киев получит около 14 танков.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - сказал Дуда.

По его словам, президент Зеленский неоднократно просил о военной поддержке, и Польша уже передала Украине более 260 старых танков, которые остались у нее со времен СССР. Передача Leopard должна стать началом новой военной помощи.

"Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, которая является острой необходимостью. Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", - подчеркнул Анджей Дуда.

Танки Leopard для Украины

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что Польша отправит Украине роту немецких танков Leopard 2.

Варшава намерена передать военную технику в рамках международной коалиции.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина уже скоро сможет урегулировать вопрос с поставками танков Leopard. По словам дипломата, такие танки готовы предоставить 5 государств, среди которых Польша и Финляндия. Украина собирается создать из Leopard танковую бригаду.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в истерике сказал, что тяжелые танки, которые Польша и Британия готовы предоставить Украине, мол, "не изменят ситуацию". Как полагают в кремлевской директорской, якобы это приведет только к "затяжной войне".

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