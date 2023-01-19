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Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

19 января 2023, 12:06
Общая военная помощь Эстонии Украине составляет более 1% ВВП страны.
Кая Каллас
Кая Каллас призвала другие страны присылать оружие Украине / Фото twitter.com/kajakallas

В четверг, 19 января, правительство Эстонии приняло решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 113 миллионов евро. Это крупнейший пакет помощи, предоставленный Эстонией до сих пор.

В пакет военной помощи войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы — то, о чем попросила Украина, написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Сегодня правительство приняло решение направить в Украину крупнейший на сегодняшний день пакет тяжелого вооружения. Таким образом, наша общая военная помощь Украине составляет более 1% нашего ВВП", - отметила она.

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Как уточняет портал ERR, военная помощь Украине включает в себя непрямое огневое и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 миллионов евро. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.

Пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, автомобилей поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов.

Эстония предоставляет десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков для их использования, более сотни противотанковых пушек Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

Военная помощь Украине не снижает обороноспособность Эстонии, боеспособность переданной артиллерии будет полностью восстановлена в ближайшее время.

"Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если Украина падет, свобода в других частях мира также окажется под угрозой. Помогая Украине защитить свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию", - заявила премьер-министр Кая Каллас.

Она также призвала другие страны присылать оружие Украине.

"Все страны должны пересмотреть свои запасы и поддержать промышленность, чтобы она могла производить больше и быстрее. Война России против Украины имеет свою цену - цену, которую мы платим в евро, а украинцы платят своими жизнями", - отметила эстонский премьер.

Военная помощь Украине

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Таким образом, Париж хочет помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок танков Leopard.

18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

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