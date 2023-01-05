Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации Байдена

Танки Abrams настолько тяжелые, что три года назад Дональду Трампу не разрешили их включить в программу празднования Дня независимости США, напомнили в WP.

США не готовы передать Украине танки Abrams из-за технических причин - СМИ / Фото Википедия

Белый дом не готов отправить Украине танки Abrams. Администрация США объясняет свое решение техническими причинами. В частности, танки весят 55 тонн и оснащены газотурбинным двигателем, потребляющим много топлива.

Как сообщает The Washington Post, американский высокопоставленный чиновник рассказал о том, что администрация Байдена исключает передачу Украине танков Abrams. Причина – танки слишком тяжелые и потребляют много топлива.

Помимо этого, Abrams могут часто ломаться – танки нужно обеспечивать постоянным обслуживанием.

Что интересно, в WP напомнили историю 2019 года, когда действующему на тот момент президенту США Дональда Трампу не разрешили включить Abrams в торжественную программу Дня независимости. Решение объяснили тем, что танки слишком тяжелые, а их стальные гусеницы способны нанести повреждение дорожному покрытию.

Танки Abrams для Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина в скором времени получит зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и Leopard, а также другую военную технику. Впрочем, конкретных сроков предоставления Киеву таких вооружений в ОП не назвали.

"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и остальное. Это объективное развитие этой войны. Это всё будет на нашей территории", - подчеркивал Подоляк.

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