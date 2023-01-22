Задержки с военной помощью не дали ВСУ использовать все возможности в Бахмуте - ISW

Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы оккупанты взяли его быстро, то могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций.

Оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, считают в ISW / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией. Украинские силы, несмотря на потери, препятствуют способности России продолжать наступление в других местах. При этом ВСУ не использовали все возможности из-за замедления поставок оружия со стороны западных партнеров. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

"Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, медленно перемещая или удерживая системы вооружений и поставки, необходимые для крупномасштабных контрнаступательных операций", - отмечают эксперты ISW.

По мнению аналитиков, Украина заплатила бы значительную цену за то, чтобы позволить российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе город не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро, они могли бы надеяться на расширение операций, а Украина после отступления потеряла бы хорошие оборонительные позиции.

В отчете также отмечается, что США "легкомысленно" оценили расчет Украины по обороне города, считая его "политическим"

Российские войска занимают более 100 тысяч квадратных километров украинской территории, включая несколько городов, и зверствуют над мирным населением. Политические и военные лидеры вполне разумно взвешивают эти факторы при принятии решения о сохранении или уступке определенных групп населения.

"Американцам не приходилось делать такой выбор с 1865 года, и им не следует торопиться пренебрегать соображениями, которые были бы для них вполне реальными, если бы американские города столкнулись с такими угрозами", - пишут аналитики.

В поддержку того, что украинские силы выбрали правильную стратегию по сдерживанию в Бахмуте, эксперты напомнили аналогичную операцию постепенного истощения противника в начале лета 2022 года.

Тогда российские войска месяцами пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске, и захватили Лисичанск только после контролируемого ухода украинцев из этого района. Захват оказался в оперативном отношении незначительным, а конечным результатом украинской обороны этого района стала кульминация российского наступления на Донбассе.

Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату - российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.

ISW считает, что украинские силы в Бахмуте, несмотря на потери, препятствуют способности России продолжать наступление в других местах.

Ситуация в Бахмуте

Украинские защитники мужественно держат оборону под Бахмутом и Соледаром, нанося российским оккупантам огромные потери. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении, однако это точно не тысяча и не две тысячи ликвидированных захватчиков.

Также ранее полковник РФ опроверг заявления пропагандистов по Бахмуту. Российским оккупантам не удалось окружить Бахмут в Донецкой области, заявил полковник армии России в отставке, глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказывал, что ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан". Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу.

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