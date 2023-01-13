"Ни о каком окружении речи нет": полковник РФ опроверг заявления пропагандистов насчет Бахмута

Информация пропагандистов РФ об оперативном окружении Бахмута не соответствует действительности, заявил Андрей Трошев.

В РФ опровергли окружение Бахмута оккупантами / Telegram, Радио Свобода

Российским оккупантам не удалось окружить Бахмут в Донецкой области, заявил полковник армии России в отставке, глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев.

По его словам, информация пропагандистов РФ об оперативном окружении Бахмута не соответствует действительности, сообщают росСМИ.

Таким образом он опроверг заявление советника главы оккупационной администрации Донецкой области Игоря Кимаковского о том, что ВС РФ при поддержке наемников "Вагнера" якобы организовали оперативное окружение Бахмута.

По словам, главы "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", подобные заявления вводят в заблуждение.

"Ни о каком оперативном окружении Бахмута в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен — мы вам сообщим. Хочу еще раз подчеркнуть, в Бахмуте, кроме ЧВК "Вагнер" нет никого. Поэтому рассказы некоего советника "врио главы ДНР" про оперативное окружение Бахмута — не что иное, как введение россиян в заблуждение", — добавил Трошев.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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