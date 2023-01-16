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Бои в Соледаре и на подступах: ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан"

16 января 2023, 15:07
Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу.
Соледар
ВСУ продолжают бои за Соледар / Тетяна Коваленко, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

За сутки противник 134 раза обстрелял Соледар в Донецкой области, рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Всего на Бахмутском направлении произошло 38 боевых столкновения, сообщил он в эфире Канала 24.

"Украинские подразделения продолжат держать оборону в самом городе и на подступах. На Бахмутском направлении произошло 259 вражеских обстрелов разными калибрами ствольной и реактивной артиллерии. 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар 134 раза обстрелял враг", - отметил представитель ВСУ.

Спикер отметил, что, кроме того, противник пытается проводить наступательные действия на Авдеевском направлении, а также контратаковать в районе Белогоровки.

"Но в тяжелых боях на направлении Авдеевском враг остановлен, ему нанесены серьезные потери. Также отбили Белогоровку", - сказал Череватый.

По его словам, россияне "на Бахмутском направлении потеряли больше, чем СССР за годы войны в Афганистане".

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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