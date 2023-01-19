'Две большие вещи': Кулеба рассказал, какое вооружение Запад наотрез отказывается передавать Украине

Глава МИД отметил, что принятие решений партнерами занимает время, однако в конце концов Украина получает необходимое.

Кулеба рассказал, какое вооружение Запад наотрез отказывается передавать Украине / Фото УНИАН

Украине уже удалось разблокировать предоставление международными партнерами почти всех видов вооружения, кроме двух. Нашей стране еще крайне необходимы истребители и дальнобойные ракеты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в швейцарском Давосе, передает "Укринформ". Как отметил глава МИД, принятие решений партнерами занимает время, однако в конце концов Украина получает необходимое.

"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух крупных вещей, которые принципиально еще не были разблокированы – западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба отметил, что в начале полномасштабной войны почти все разговоры с потенциальными странами-поставщиками начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. Однако уже сейчас ситуация намного лучше.

"Мы видим, как вещи ускоряются... Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом, – наш перечень самых наиболее часто востребованного оружия будет завершен", - подытожил министр.

Военная помощь Украине

Недавно власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley - это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Между тем Германия, помимо бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того, сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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