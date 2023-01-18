"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия Украине

Столтенберг подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации по предоставлению Украине танков.

Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать больше оружия Украине / УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал немедленно увеличить поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, наступил поворотный момент российской полномасштабной войны. Об этом Столтенберг сказал в интервью агентству Reuters во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил генсек НАТО.

Столтенберг также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации по предоставлению Украине танков. В то же время он поприветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

По его словам, Украина нуждается больше систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

Столтенберг подчеркнул, что в течение последних недель ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут на востоке продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

"Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, поэтому он должен осознать, что не может победить на поле боя", - добавил генсек.

Военная помощь Украине

Недавно власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley - это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Между тем Германия, помимо бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того, сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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