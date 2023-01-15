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"Я жду большего": Столтенберг анонсировал увеличение поставок тяжелого вооружения Украине

15 января 2023, 19:52
Важно, чтобы Украина получила оружие, необходимое для победы над российским агрессором, подчеркнул генсек НАТО.
война в Украине, Столтенберг
Столтенберг анонсировал увеличение поставок тяжелого вооружения Украине / 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время западные страны увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом Столтенберг сказал в интервью газете Handelsblatt.

"Недавние обещания о предоставлении тяжелой боевой техники важны - и я жду большего в ближайшем будущем", - отметил он.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки вооружений Украине. Заседание состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Генсек НАТО также подчеркнул, что "мы находимся в решающей фазе войны". Поэтому, по его словам, важно, чтобы Украина получила оружие, необходимое для победы над российским агрессором.

Военная помощь Украине

Недавно власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley - это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Между тем Германия, помимо бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, у которых все еще есть запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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