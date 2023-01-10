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Путин не менял цель по Украине: РФ несет потери, но готова продолжать войну – Столтенберг

10 января 2023, 15:14
Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО должно быть готовым на долгосрочную перспективу поддерживать Украину.
Столтенберг
Йенс Столтенберг прокомментировал вероятность продолжения войны РФ / УНИАН, Telegram

Россия готова нести потери, но продолжать полномасштабную войну, развязанную против Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он призвал не недооценивать Россию, потому что она мобилизует больше военных и упорно работает над обеспечением своих солдат большим количеством оружия и боеприпасов. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Они демонстрируют готовность на самом деле нести потери, но продолжать войну. Нет признаков, что президент Путин изменил общую цель его жестокой войны против Украины", — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО должно быть готовым на долгосрочную перспективу поддерживать Украину.

Он отметил, что поддержка Украины боеприпасами истощает запасы стран-членов Альянса и Евросоюза, но это было правильное решение.

"И конечно, когда мы истощаем наши запасы, существует лишь единственное долгосрочное решение - надо больше производить", — сказал Столтенберг и добавил, что министры обороны стран-членов Альянса осенью решили увеличить запасы боеприпасов и оружия.

Он добавил, что речь идет о наращивании производства.

"Цель состоит в том, чтобы мы могли продолжать и также усиливать нашу поддержку Украины. Потому что мы видели, что Россия понесла большие потери в Украине из-за мужественных украинских солдат, и профессионализма и настроенности Вооруженных сил Украины", — заявил Столтенберг.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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