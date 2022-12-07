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РФ планирует большое наступление весной: в НАТО раскрыли новый сценарий Кремля

7 декабря 2022, 14:50
Россия пытается "заморозить" войну на короткий промежуток времени, уверен Йенс Столтенберг.
Столтенберг
Столтенберг / Reuters, mil.ru

Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года. Об этом генсек НАТО заявил в ходе интервью Financial Times.

"Что мы видим сейчас, так это то, что Россия пытается своего рода заморозить эту войну, как минимум, на короткий промежуток времени, чтобы они смогли перегруппироваться, отремонтироваться, восстановиться, и потом попытаться начать большее наступление следующей весной", - не исключил генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о возможной "усталости" союзников от этой войны, генсек указал, что необходимо "понять, что Путин сделал две большие стратегические ошибки, когда решил вторгнуться в Украину, полностью недооценив украинцев и недооценив союзников по НАТО и партнеров, их "приверженность стоять рядом с Украиной, поддерживать Украину, что мы делаем уже многие годы".

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину, ее право на самооборону. Украинцы защищают свою собственную страну и союзники по НАТО и партнеры предоставляют беспрецедентную поддержку усилиям украинцев… Если Путин победит, это будет трагедия для украинцев, равно как и будет иметь серьезные последствия для всех нас, сделав союзников более уязвимыми, а мир – более опасным. Мы не можем позволить президенту Путину победить", - заявил он.

Мирные переговоры с РФ

Отвечая на вопрос, есть ли условия для того, чтобы начать мирные переговоры, генсек выразил мнение, что таких условий сейчас нет. "Сейчас условий нет, потому что Россия не показывает признаков готовности к переговорам, а это – уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это не НАТО и не Брюсселю решать, но украинцам, когда будет время, чтобы начать переговоры. Это суверенное, демократическое, независимое государство, которое себя защищает от агрессивной войны", - пояснил он.

Столтенберг констатировал, что "большинство войн, и, скорее всего и эта война, заканчиваются за столом переговоров, но то, что произойдет за этим столом полностью зависит от ситуации на поле боя". "Если мы хотим, чтобы результатом было то, что Украина победит как суверенное государство, мы должны предоставлять военную помощь Украине. Продолжительный мир может быть только в том случае, если агрессор не победит. Парадокс состоит в том, что чем больше мы хотим достичь мирного решения путем переговоров, которое гарантирует украинскую победу, тем больше нужно срочно предоставлять военную поддержку Украине, чтобы создать условия для справедливого продолжительного мира", - убежден генсек НАТО.

Возможность переговоров Украины и РФ

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут только приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории. Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

В Государственном департаменте США заявили, что Россия всё равно не сможет выиграть эту войну и призвали страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

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