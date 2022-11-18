УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия еще не готова к миру в Украине – Боррель

18 ноября 2022, 07:26

Страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

Жозеп Боррель, российские военные
Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине/ Reuters, Минобороны России

Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 17 ноября, сообщает Reuters. По его словам, сейчас нет никаких признаков того, что страна-агрессор РФ хочет вывести войска оккупантов с территории Украины.

"Я боюсь, что Россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет прочного мира", – добавил Боррель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины 10 млн украинских граждан находятся без электроснабжения. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения 17 ноября. Президент отметил, что больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и городе Киеве.

Генерал Николай Маломуж отмечал, что окружение российского диктатора Владимира Путина расценивает сдачу Херсона как его личный проигрыш и проявление слабости. Некоторые люди из его близкого окружения будут вести тайные переговоры с Западом или третьими странами. Однако для такого шага они будут ждать более сложного этапа, когда РФ будет проигрывать на всех фронтах – и на юге, и на востоке.

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России Жозеп Боррель
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:45

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удача

08:37

Не только Путин: российских военных преступников - десятки тысячмнение

08:18

"Показали себя, как трусы и червяки": Анатолич обрушился на артистов в РФ, поддержавших войнуВидео

08:00

"А где вторая ракета?": Арестович объяснил, почему все молчат о загадочном моменте в обстреле ПольшиВидео

08:00

Без света, газа и тепла будут целые регионы: Олег Попенко - о ракетных ударах РФ

Реклама
07:38

ВСУ имеют шансы сорвать усилия врагов по обороне на Херсонщине – ISWВидео

07:26

Россия еще не готова к миру в Украине – БоррельВидео

07:20

Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

07:15

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

06:58

Итоги G20: авторитарные страны презирают Россию за слабостьмнение

06:25

Какие продукты нужно есть при гипертонии: меню на неделю

05:24

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

05:05

Окружение сдаст Путина, чтобы избежать наказания, а Лукашенко притворится миротворцем – генерал МаломужВидео

04:30

Маломуж рассказал, когда ВСУ могут начать операцию по освобождению КрымаВидео

03:43

"Почему она всегда голая?": Волочкова ошарашила поклонников походом в салон красотыВидео

03:10

Завалит снегом и ударит сильный мороз: синоптики дали неприятный прогноз для УкраиныВидео

02:51

Кружится голова: 8 объективных причин и 4 повода для волнения

02:20

Освобождение Херсона стало переломом в войне: генерал объяснил, какие территории ВСУ деоккупируют дальшеВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ бить ракетами по ЕвропеВидео

01:05

5 вещей на кухне, которые все забывают регулярно менять: некоторые опасны для здоровья

Реклама
01:00

Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022: Овнам придется начать новое дело, а Козерогам – страдать

00:51

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

00:42

"Его эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в ПольшеВидео

00:18

Из-за российских ударов более 10 млн украинцев остались без электричества - ЗеленскийВидео

17 ноября, четверг
23:45

Теплые женские шапки 2023 удивительной красоты, которые согреют даже в лютые морозы

23:43

"Украина должна была погаснуть": в ДТЭК раскрыли подлый замысел россиянВидео

23:30

Гороскоп на сегодня 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

23:25

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

23:20

Война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все оккупированные территории - Подоляк

22:57

Настоящие ценители хурмы перед употреблением кладут ее в холодильник: в чем "фишка"

22:37

Как используют целебные свойства кожуры граната: 5 причин не выбрасывать ее в мусорное ведро

22:25

Для Пескова и Пригожина сдача в плен единственный шанс оказаться в безопасности - ДаниловВидео

22:14

Боярский впервые высказался об осудивших войну в Украине артистахВидео

21:59

Принцесса Кейт Миддлтон трогательно пообщалось с девочкой-беженкой в БританииВидео

21:43

Генерал Маломуж спрогнозировал, куда дальше будут наступать ВСУВидео

21:10

Как очистить кран от налета в домашних условиях: эффективные способыВидео

20:38

"Убивают невинных как террористы ИГИЛ" : в МИД резко высказались о российских атаках на УкраинуВидео

20:22

Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн: что входит в пакетВидео

19:49

"Важно не упустить 2 месяца": генерал предупредил, что РФ хочет подтянуть 200 тыс. человек резерваВидео

19:29

"Критическая точка": в ЕС оценили разрушения энергетической инфраструктуры УкраиныВидео

Реклама
19:24

Под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу и многодетный отецВидео

19:08

Падение ракеты в Польше: почему Запад изменил риторикумнение

18:53

"Единственный шанс на безопасность": Данилов сказал, почему РФ не стоит уничтожать энергообъекты УкраиныВидео

18:49

США призвали Зеленского "осторожнее комментировать" падение ракет в Польше - CNNВидео

18:48

В Херсоне обнаружили пыточную россиян: бывший пленный рассказал о пребывании тамВидео

18:34

За уши не оттянешь: 5 лучших соусов для пельменей на любой вкус

18:25

"Освобождение Левобережья Херсонщины откроет окно возможностей": Маломуж назвал ключ к деоккупации КрымаВидео

18:15

"Ты кто вообще, женщина или мужчина?": россияне набросились на Киркорова в платье

18:09

Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi

17:50

"Очень тяжелая мишень для ПВО": Коваленко рассказал о новой ракетной угрозе со стороны РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять