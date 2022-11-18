Россия еще не готова к миру в Украине – Боррель

Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине/ Reuters, Минобороны России

Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 17 ноября, сообщает Reuters. По его словам, сейчас нет никаких признаков того, что страна-агрессор РФ хочет вывести войска оккупантов с территории Украины.

"Я боюсь, что Россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет прочного мира", – добавил Боррель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины 10 млн украинских граждан находятся без электроснабжения. Об этом украинский гарант рассказал во время своего вечернего видеообращения 17 ноября. Президент отметил, что больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и городе Киеве.

Генерал Николай Маломуж отмечал, что окружение российского диктатора Владимира Путина расценивает сдачу Херсона как его личный проигрыш и проявление слабости. Некоторые люди из его близкого окружения будут вести тайные переговоры с Западом или третьими странами. Однако для такого шага они будут ждать более сложного этапа, когда РФ будет проигрывать на всех фронтах – и на юге, и на востоке.

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