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"Его эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

18 ноября 2022, 00:42

Президент Польши отмечает, что общался со следователями, и они благосклонно настроены к Украине.

'Его эмоции понятны': Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше
Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше/ president.gov.ua

Польский президент Анджей Дуда отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о падении 15 ноября ракеты в Польше, которая унесла жизни двух мужчин.

Дуда подчеркнул, что он понимает эмоции украинского президента, ведь Украина в прошлые дни подверглась массовому ракетному удару со стороны российских оккупантов. Об этом президент Польши сказал во время посещения места падения ракеты в Люблинском воеводстве, сообщает Polsat News.

"Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это крайне сложная ситуация для Украины и там большие эмоции, там тоже много стресса. Пожалуйста, помните, что в эти последние дни Украина подверглась чрезвычайно массированному ракетному обстрелу с российской стороны", – отмечает Дуда.

Он отметил, что в такой ситуации эмоции украинского президента не странные.

Дуда подчеркнул, что "каждый хочет увидеть свои собственные доказательства". Однако, по его словам, он делал свои заявления, опираясь на материалы следователей и польских служб.

Он добавил, что падение этой ракеты нельзя трактовать как нападение на Польшу. Он назвал это непреднамеренной аварией.

"Не то, чтобы эта ракета была направлена на Польшу, не то, чтобы это можно было трактовать как нападение на Польшу. Просто каждый делает это по-своему (собирает материалы – ред.). У США есть информация, у Польши есть информация, у Украины, безусловно, есть информация", – говорит президент Польши.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

В России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть основания утверждать, что ракета, которая унесла жизни двух граждан Польши на территории села Пшеводув 15 ноября, была русской. Однако сейчас идет расследование трагического инцидента. И пока оно не завершится, никто не может со 100% уверенностью делать выводы о том, что там на самом деле произошло.

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