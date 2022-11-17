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Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн: что входит в пакет

17 ноября 2022, 20:22

Украина получит системы ПВО, боеприпасы и технику, а также зимние комплекты одежды и средства защиты тела для военных.

Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн: что входит в пакет
Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн/ Википедия, pixabay.com

Парламент Швеции (Риксдаг) в четверг, 17 ноября, принял решение разрешить правительству передать Украине военную помощь на максимальную сумму более 3,0078 миллиарда шведских крон (более 287 миллионов долларов).

Пакет помощи будет включать в себя как военную технику и боеприпасы, так и другие вещи, которые нужны украинским военным на фронте. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, в пакет помощи будут входить:

  • системы противовоздушной обороны,
  • боеприпасы,
  • бронетехника,
  • индивидуальное снаряжение, в частности зимние комплекты одежды и средства защиты тела,
  • оборудование для наведения пушек,
  • палатки,
  • маскировочные сетки.

Отмечается, что решение парламент Швеции принял несмотря на то, что вопрос вынесли за менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отмечал, что этот пакет военной помощи Украине – крупнейший с начала российского вторжения. Сумма помощи на 1 миллиард крон больше суммарного объема всех предыдущих пакетов.

Помощь Украине от Швеции

Ранее сообщалось, что правительство Швеции собирается принять решение о передаче Украине новейших систем вооружений. О каком именно оружии идет речь – не уточняется. Министр обороны Швеции Пол Йонсон после заседания Комитета Европейского Союза 11 ноября отметил, что на первом месте в списке желаний Киева – артиллерийские системы Archer.

После этого в среду, 16 ноября, правительство Швеции представило зимний пакет помощи Украине на сумму в 720 миллионов шведских крон ($60 млн). Он состоит из трех частей: гуманитарной, военной и политической поддержки по линии ЕС. Сообщалось, что Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется из соображений безопасности.

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