Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн: что входит в пакет

Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн/ Википедия, pixabay.com

Парламент Швеции (Риксдаг) в четверг, 17 ноября, принял решение разрешить правительству передать Украине военную помощь на максимальную сумму более 3,0078 миллиарда шведских крон (более 287 миллионов долларов).

Пакет помощи будет включать в себя как военную технику и боеприпасы, так и другие вещи, которые нужны украинским военным на фронте. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, в пакет помощи будут входить:

системы противовоздушной обороны,

боеприпасы,

бронетехника,

индивидуальное снаряжение, в частности зимние комплекты одежды и средства защиты тела,

оборудование для наведения пушек,

палатки,

маскировочные сетки.

Отмечается, что решение парламент Швеции принял несмотря на то, что вопрос вынесли за менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отмечал, что этот пакет военной помощи Украине – крупнейший с начала российского вторжения. Сумма помощи на 1 миллиард крон больше суммарного объема всех предыдущих пакетов.

Помощь Украине от Швеции

Ранее сообщалось, что правительство Швеции собирается принять решение о передаче Украине новейших систем вооружений. О каком именно оружии идет речь – не уточняется. Министр обороны Швеции Пол Йонсон после заседания Комитета Европейского Союза 11 ноября отметил, что на первом месте в списке желаний Киева – артиллерийские системы Archer.

После этого в среду, 16 ноября, правительство Швеции представило зимний пакет помощи Украине на сумму в 720 миллионов шведских крон ($60 млн). Он состоит из трех частей: гуманитарной, военной и политической поддержки по линии ЕС. Сообщалось, что Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется из соображений безопасности.

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