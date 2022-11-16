Новый пакет помощи Украине: Швеция предоставит системы ПВО

Швеция предоставит новый пакет помощи Украине / Фото pixabay.com

Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны. О каком именно вооружении идет речь, не уточняется из соображений безопасности.

Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Европейская правда.

В среду, 16 ноября, правительство Швеции представило зимний пакет помощи Украине на сумму в 720 миллионов шведских крон ($60 млн). Он состоит из трех частей: гуманитарной, военной и политической поддержки по линии ЕС.

Кроме зенитных комплексов, военный пакет включает автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты, а также палатки.

Отметим, Швеция предоставила Украине уже семь разных пакетов помощи. Они включали в себя бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и подготовку.

Ранее Главред писал, что правительство Швеции в ближайшее время планировало принять решение о передаче Украине новейших систем вооружений.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие недели стоит ожидать хороших новостей относительно противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

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