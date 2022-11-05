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Ответ на террор РФ: Зеленский анонсировал хорошие новости насчет ПВО/ПРО для Украины

5 ноября 2022, 19:38

Украина решает вопрос противодействия ракетному и дроновому террору со стороны России.

Зеленский, ПВО
Владимир Зеленский анонсировал укрепление ПВО Украины / АрміяInform, Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие недели стоит ожидать хороших новостей относительно противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

Сегодня он провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которое длилось три часа, подчеркнул президент в вечернем видеообращении.

"Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, на всех направлениях, на энергетическом фронте, ситуации на границах... Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", — отметил глава государства.

По его словам, участники заседания детально проанализировали все, что касается поставки украинским Силам обороны, в частности, техники, боеприпасов, связи и зимних вещей.

Также отдельно был рассмотрен вопрос противодействия ракетному и дроновому террору со стороны России.

"Уже есть довольно значительные результаты в этом, процент сбития стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и в дальнейшем все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей относительно ПВО и ПРО для Украины", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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