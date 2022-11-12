В Швеции анонсировали решение о передаче Украине современных систем вооружения

Киев хотел бы получить от Стокгольма артиллерийские системы Archer / Фото Википедия, pixabay.com

Правительство Швеции в ближайшее время примет решение о передаче Украине новейших систем вооружений. О каком именно оружии идет речь - не уточняется.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон после заседания комитета Европейского Союза 11 ноября отметил, что на первом месте в списке желаний Киева - артиллерийские системы Archer, передает TT.

"Мы намерены как можно быстрее вернуться к дальнейшей поддержке Украины как политической, экономической, так и военной, включая передачу более новых систем вооружений", – сказал он.

Йонсон отказался говорить, о каком именно оружии идет речь, сославшись на оперативную тайну и риски, связанные с поставками.

Также Стокгольм планирует расширить поддержку, связанную с обучением украинских военных, и рассматривает возможность присоединиться к тренировочной миссии Европейского Союза.

"Мы получили очень подробный документ от вооруженных сил Швеции, что касается обучения, изменений в оборонной технике, а также создает предпосылки для расширения нашей поддержки, связанной с обучением. Мы скоро вернемся с информацией об этом, но это срочно и, конечно, важно, чтобы мы могли поддержать Украину", – сказал министр обороны Швеции.

Отметим, Швеция предоставила Украине уже семь разных пакетов помощи. Они включали в себя бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и подготовку.

Артиллерийские системы Archer - что о них известно

Арчер — шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer", пишет Википедия.

Отличительной особенностью гаубицы является полная автоматизация процесса заряжания гаубицы во время стрельбы. Таким образом, расчёт орудия сокращается до 3-4 человек. Закрытая кабина экипажа имеет лёгкое бронирование, обеспечивающее защиту от оружия массового поражения, обстрела стрелковым оружием и осколков боеприпасов.

Самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 "Archer" / Фото Википедия

Арчер имеет дальность стрельбы более 50 км. САУ требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и выстрелить первым выстрелом. А затем, менее чем через 30 секунд после завершения миссии, Арчер снова может продолжить езду.

САУ Арчер специально разработана для передвижения по самой сложной местности при скорости движения до 70 км/ч. Снаряды могут быть выпущены на дистанции до 40 км обычными 155-мм боеприпасами и до 60 км - высокоточными управляемыми боеприпасами, включая "Экскалибур". Арчер несет 21 полный выстрел, который может быть выпущен за 2,5 минуты из полностью автоматических магазинов в безлюдной башне.

Операторы управляют всей пушечной системой из безопасной бронированной кабины Арчера. Кабина предлагает четыре рабочих пространства, но для работы системы требуется только один человек. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ.

Как сообщал Главред, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.

Сообщалось также, что США не предоставят Украине современные беспилотники Grey Eagle, MQ-1C. В администрации президента Джо Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.

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