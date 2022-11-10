УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Байдена отказалась предоставить Украине ударные дроны Grey Eagle - WSJ

10 ноября 2022, 08:18

Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle
Ударный дрон MQ-1C Gray Eagle способен находиться в воздухе до 30 и более часов / Фото General Atomics

США не предоставят Украине современные беспилотники Grey Eagle, MQ-1C. В администрации президента Джо Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.

Члены Конгресса от обеих партий призвали администрацию передать Украине средневысотные вооруженные беспилотники, которые могут летать более 24 часов, в том числе, и Grey Eagle, MQ-1C. Однако решение не было принято. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России", - отмечает издание.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов.

Средства на покупку беспилотников выделены из 40 млрд долларов американского пакета военной помощи Украине.

Военная помощь Украине

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил. В частности, речь идет о современных самолетах.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина вскоре может получить хорошие новости от Америки. США могут подписать документы, связанные с очередным пакетом военной помощи.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Другие новости:

война в Украине новости США беспилотник военная помощь поставки оружия война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:46

Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходить

08:39

Оккупант 35 часов ехал за своей смертью: ВСУ исполнили его "желание"Видео

08:18

У Байдена отказалась предоставить Украине ударные дроны Grey Eagle - WSJВидео

07:56

Хотел продлить контракт: ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника Уголовного розыска РФВидео

07:53

Украина не получит современные самолеты от США - Байден

Реклама
07:30

Как почистить матрас от пятен: 3 действенных способа и 5 обязательных правил

07:20

На войне в Украине убиты или ранены более 100 тысяч военных РФ - Пентагон

07:00

Илия Куса – о перспективах войны: у Запада и Украины разное видение победы

06:44

Отступление армии РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ - ISW

06:25

Ловушка или неизбежность: зачем Кремль заявил о побеге из Херсонамнение

04:40

"От 5-7 дней": Арестович назвал сроки по освобождению ХерсонаВидео

04:16

Анна Богдан в облегающем комбинезоне показала глубокое декольте и "горящие" ягодицы

03:45

"Нужно ударить по главному для РФ": эксперт назвал предпосылки освобождения КрымаВидео

03:20

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

03:05

Крым получится освободить только силой оружия: эксперт объяснил, почемуВидео

02:35

Незаменимый помощник: 5 способов использования металлической губки, о которых мало кто знает

02:02

"На сапогах соль прошлогодняя выступила?": убогий вид Волочковой вызвал отвращение у россиян

01:36

Из-за отключений света часть продуктов из супермаркетов опасна: что нельзя покупатьВидео

00:51

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

09 ноября, среда
23:57

"Готовят катастрофу": Гозман объяснил, почему РФ так клянчит переговоры с УкраинойВидео

Реклама
23:38

"У россиян все плохо": генерал Ходжес спрогнозировал, когда Крым вернется под контроль УкраиныВидео

23:27

"Это не жест доброй воли": Зеленский отреагировал на заявление РФ отвести войска из ХерсонаВидео

23:18

Арестович раскрыл подробности отступления россиян в Херсонской областиВидео

23:18

Ему было всего 22: в Покровске российские оккупанты убили талантливого шеф-повараВидео

22:42

"Украина медленно приближается к Херсону": Британия намерена усилить поддержку ВСУВидео

22:12

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Тельцам – радость, Львам – экономия

22:09

Бойцы ВСУ освободили еще два села на Херсонщине – СМИВидео

22:09

Даша Астафьева впервые засветила нового бойфренда: "А то все под одеялом да под одеялом"

22:01

У Зеленского отреагировали на выход оккупантов из Херсонской областиВидео

22:00

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

21:59

Как Арестович делал предложение: жена поделилась подробностями

21:45

"Очередной дымовой занавес": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о готовности к переговорам

21:33

"Это просто постановка": в ВСУ объяснили, зачем Кремлю громкие заявления о выходе из ХерсонаВидео

21:33

Почему никогда нельзя дарить свечи и какую беду могут принеси в домВидео

21:28

В Херсоне очень большая группировка войск РФ: у Резникова призвали не спешить с выводамиВидео

21:10

Выборы в США: Жданов рассказал, что будет с военной помощью в случае победы республиканцевВидео

20:51

Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: "Не верю никому, кто "кается"

20:42

"У них очень большие проблемы": Жданов ответил, почему Путин вымаливает переговоры с УкраинойВидео

20:35

Лопес впервые рассказала фанатам, почему сошлась с Аффлеком после долгих лет разлукиВидео

20:17

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ситуациюВидео

Реклама
20:12

Налетит шторм и ударит дубак: в Украине до конца недели резко изменится погодаВидео

20:10

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

20:09

Как легко гладить белье после стирки: один секрет сэкономит вам много времени

20:02

По Херсону мы осторожно подождем новостей от Генштабамнение

19:57

Слава Демин высказался о своем участии в Холостячке

19:52

Леся Никитюк покорила фанатов, преобразившись на фото в Лесю УкраинкуВидео

19:48

Соседов объяснил нелепые образы Киркорова

19:37

"Будем ждать": в НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из ХерсонаВидео

19:33

Какой артист, такая и гримерка: Лолита показала свой нелицеприятный быт

19:24

Новая партия уже на подходе: Германия передала Украине ракеты к IRIS-T и бронемашины DingoВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять