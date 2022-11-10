У Байдена отказалась предоставить Украине ударные дроны Grey Eagle - WSJ

Ударный дрон MQ-1C Gray Eagle способен находиться в воздухе до 30 и более часов / Фото General Atomics

США не предоставят Украине современные беспилотники Grey Eagle, MQ-1C. В администрации президента Джо Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.

Члены Конгресса от обеих партий призвали администрацию передать Украине средневысотные вооруженные беспилотники, которые могут летать более 24 часов, в том числе, и Grey Eagle, MQ-1C. Однако решение не было принято. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России", - отмечает издание.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов.

Средства на покупку беспилотников выделены из 40 млрд долларов американского пакета военной помощи Украине.

Военная помощь Украине

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил. В частности, речь идет о современных самолетах.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина вскоре может получить хорошие новости от Америки. США могут подписать документы, связанные с очередным пакетом военной помощи.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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