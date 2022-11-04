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Украина получит хорошие новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США

4 ноября 2022, 15:57

Уже сегодня, 4 ноября, ожидается появление деталей нового пакета помощи Украине.

Резников, США
Украина получит военную помощь от США / Коллаж фото Reuters, скриншот

Украина вскоре может получить хорошие новости от Америки. США могут подписать документы, связанные с очередным пакетом военной помощи. Это анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга.

Резников ожидает, что детали нового пакета помощи будут объявлены уже сегодня.

"Я думаю, мы сегодня с вами услышим, когда, Америка проснется, объявление нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет с подписью президента Байдена и там мы услышим приятные новости, я их уже знаю, но подождем официального объявления", - сказал Резников.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Другие новости:

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