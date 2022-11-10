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Украина не получит современные самолеты от США - Байден

10 ноября 2022, 07:53

Украина просила оказать много такой помощи, которую США не собираются оказывать, заявил глава Белого дома.

Джо Байден
Поставлять современные американские самолеты Украине США не будут / Reuters

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции, которая транслировалась Белым домом в социальных сетях. В частности, у президента США спросили, продолжит ли Украина бесперебойно получать помощь.

"Это мое ожидание", – подчеркнул Байден.

По его словам, Украина просила оказать много такой помощи, которую США не собираются оказывать.

"Для примера, меня много раз спрашивали, обеспечим ли мы американские самолеты, чтобы гарантировать (безопасное , - ред. ) небо над Украиной. Я сказал, что нет, мы не будем этого делать. Мы не собираемся встревать в Третью мировую войну", – подчеркнул Байден.

В то же время США помогут получить Украине "все рациональные возможности для самозащиты". В частности, речь идет об артиллерийско-ракетных системах повышенной мобильности HIMARS.

Также Байден отметил, что США не предоставляют Украине такие боеприпасы большой дальности, которыми можно обстреливать российскую территорию.

Военная помощь Украине от западных стран

Соединенные Штаты Америки собираются поставить Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две системы будут переданы уже в ближайшее время. Кроме того, Вашингтон должен предоставить средства противодействия БПЛА, среди которых система VAMPIRE. Об этом заявили в американском Минобороны.

Правительство Германии сообщило о передаче новой партии военной помощи Украине. Среди отправленной техники – бронемашины Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Тем временем Правительство Италии готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны SAMP/T и Aspide.

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