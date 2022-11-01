ПВО NASAMS и VAMPIRE для борьбы с дронами: в США объявили о новой военной помощи Украине

США намерены отправить Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS, рассказали в Пентагоне.
Соединенные Штаты Америки собираются поставить Украине 8 систем противовоздушной обороны NASAMS. Первые две системы будут переданы уже в ближайшее время. Кроме того, Вашингтон должен предоставить средства противодействия БПЛА, среди которых система VAMPIRE. Об этом заявили в американском Минобороны.
Как сообщили в Пентагоне, Украина получит 8 систем ПВО NASAMS. Первые две системы предоставят в ближайшее время. Еще 6 отправят позже.
Кроме того, американцы также обязались поставить систему VAMPIRE и другие средства для борьбы с ударными дронами.
"США передадут восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - указано в сообщении.
Кроме того, Украине также дадут системы ПВО и другие государства.
"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - подчеркнули в Минобороны США.
Поставки ПВО NASAMS Украине
В сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина ожидает от США получения двух батарей ЗРК Nasams. В одной батарее могут быть до 16 пусковых установок. В каждой из них по 6 ракет.
Представитель Белого дома Джон Кирби в октябре говорил, что Штаты намерены значительно ускорить поставки ПВО NASAMS Украине. По его словам, системы противовоздушной обороны будут поставляться настолько быстро, насколько это возможно.
В конце октября сообщалось, что компания Raytheon Technologies передала США две системы ПВО NASAMS, предназначенные для Украины.
В компании сообщили, что ПВО будут развернуты на территории украинского государства в ближайшие несколько недель.
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