УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Небо будет защищено: Италия передаст Украине системы ПВО SAMP-T и Aspide - Reuters

8 ноября 2022, 20:42

Пока остается неизвестной информация о количестве систем, которые может передать Италия, и дату их поставки.

Небо будет защищено: Италия передаст Украине системы ПВО SAMP-T и Aspide - Reuters
Пока неизвестно, сколько единиц такого вооружения Италия может передать Украине / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Правительство Италии готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны SAMP/T и Aspide.

Как пишет Reuters, представитель итальянской правительственной коалиции подтвердил, что его страна готова начать поставки в Украину различных систем противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

Издание добавляет, что пока неизвестно, сколько единиц такого вооружения Италия может передать нашей стране. Представитель правительства также не назвал сроков поставки этих комплексов.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозеттов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся в понедельник, 7 ноября, пообещал поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Что известно о системах SAMP-T

Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты важных инфраструктурных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами.

Как средство поражения в составе ЗРК SAMP-T используется двухступенчатая ракета Aster-30. Каждая батарея может осуществлять одновременное наведение ракет на 16 различных целей.

Что известно о системах Aspide

ЗРК Aspide – итальянский класс управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В состав входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". Конструкция ракеты базируется на американской Rim-7e Sea Sparrow.

В зависимости от модификации, эти ракеты могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 35 километров и на высоте до 8 000 метров.

Чаще всего системы Aspide используют для защиты стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы и морские порты.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Больше новостей о военной помощи Украине:

война в Украине военная помощь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:18

Украина под защитой: ВСУ уже получили комплексы ПВО NASAMS

21:14

"Это будет экстренный шаг": Шмыгаль поставил точку в вопросе эвакуации жителей КиеваВидео

20:44

ВСУ загонят оккупантов в ловушку и могут освободить Мариуполь до конца 2022 года – генерал СШАВидео

20:42

Небо будет защищено: Италия передаст Украине системы ПВО SAMP-T и Aspide - ReutersВидео

20:38

Битва за Бахмут побила рекорд: Жданов рассказал о жестких бояхВидео

Реклама
20:10

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:05

"За две недели энергообъекты не восстановим": в ДТЭК заявили, что ситуация со светом улучшится не скороВидео

20:03

На сколько продлят мобилизацию и военное положение в Украине: новые деталиВидео

19:52

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

19:44

Андрей Макаревич поделился остроумным наблюдением о "фекалиях и хороших людях"

19:30

В Оксфорде учился, но ума не набрался: ВСУ ликвидировали 28-летнего российского оккупанта

19:20

Почему не стоит переживать по поводу победы республиканцевмнение

19:17

Силы сопротивления сожгли логово оккупантов под Мелитополем: захватчики прятались в церквиВидео

18:58

Графики отключения будут другими: украинцам рассказали, как будут отключать светВидео

18:57

Лорак выгуляла взрослую дочь в Испании

18:37

Ворвется потепление: стало известно, сколько в Украине продлится жарищаВидео

18:35

Наталья Валевская после развода намекнула на новый роман с известным хореографомВидео

18:34

В РФ повестка пришла моряку, который исчез на затопленном крейсере "Москва"Видео

18:23

"Она плюнула мне в лицо": дочь Заворотнюк попала в неприятную ситуацию на отдыхе

18:02

Не влезаете в джинсы - не проблема: 5 способов растянуть их до нужного размера

Реклама
17:56

Не в чем воевать: КНДР начала шить зимнюю форму армии РФВидео

17:52

"Словесный понос": Ким высмеял запроданца Стремоусова насчет наступления на НиколаевВидео

17:45

"Подразделение на ротации": в ОК "Юг" потроллили россиян из-за "боевых комаров"

17:30

"Сутки-двое без электроэнергии": в Киеве раскрыли худший сценарий блэкаута и эвакуацииВидео

17:27

Умер актер, сыгравший важную роль в "Гарри Поттере"Видео

17:21

Как понять, что ты нравишься парню после первого свидания: 10 главных признаков

17:12

Шакира отсудила детей у мужа-изменщика Пике

17:08

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

17:00

Арестович рассказал, действительно ли США подталкивает Киев к переговорам к Кремлем

16:57

Оккупанты несут огромные потери: в ВСУ назвали три направления на фронтеВидео

16:52

Невозможно хрустящие гренки на Новый год 2023: 3 рецепта идеальной дешевой закускиВидео

16:50

Помогли ВСУ: оккупанты атаковали ракетами из самолета Су-25 свои же позиции на ДонбассеВидео

16:46

"Надо действовать на опережение": Данилов предложил новую стратегию борьбы с российскими ракетамиВидео

16:44

Джамала рассказала о благотворительных выступлениях и эмоциях от судейства на Нацотборе ЕвровиденияВидео

16:35

"Нет никаких условий": у Лаврова вспомнили "добрую волю" и канючат переговоры с УкраинойВидео

16:27

Сможет частично залатать дыры: эксперт рассказал, как Украине поможет импорт электричества из ЕС

16:26

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

16:01

В иранских дронах использовались новые детали из США - разведкаВидео

15:55

Лунное затмение 8 ноября 2022 готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

15:47

Путин сильно промахнулся: эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войнеВидео

Реклама
15:20

В Офисе президента рассматривают все сценарии вплоть до блэкаута - Подоляк

15:16

Бунт морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли подробности огромных потерь оккупантовВидео

15:13

"Уже не город-герой": Садальский закатил истерику из-за ОдессыВидео

15:12

Полк Калиновского получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

15:10

Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины и РФВидео

14:36

Известная голливудская актриса после каминг-аута впервые стала мамой

14:31

Звезда "Пиратов Карибского моря" оскандалилась заявлением о войне в Украине

14:31

"Не должны терпеть унижения": оккупанты жалуются Кадырову на "сексуальное насилие" чеченцевВидео

14:23

Отключения света и ремонты в Украине будут длиться всю зиму - эксперт

13:50

"В Украине объявлена частичная мобилизация": Резников эпично потроллил россиянВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять