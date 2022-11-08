Небо будет защищено: Италия передаст Украине системы ПВО SAMP-T и Aspide - Reuters

Пока неизвестно, сколько единиц такого вооружения Италия может передать Украине / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Правительство Италии готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны SAMP/T и Aspide.

Как пишет Reuters, представитель итальянской правительственной коалиции подтвердил, что его страна готова начать поставки в Украину различных систем противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

Издание добавляет, что пока неизвестно, сколько единиц такого вооружения Италия может передать нашей стране. Представитель правительства также не назвал сроков поставки этих комплексов.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозеттов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, который состоялся в понедельник, 7 ноября, пообещал поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Что известно о системах SAMP-T

Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты важных инфраструктурных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами.

Как средство поражения в составе ЗРК SAMP-T используется двухступенчатая ракета Aster-30. Каждая батарея может осуществлять одновременное наведение ракет на 16 различных целей.

Что известно о системах Aspide

ЗРК Aspide – итальянский класс управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В состав входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". Конструкция ракеты базируется на американской Rim-7e Sea Sparrow.

В зависимости от модификации, эти ракеты могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 35 километров и на высоте до 8 000 метров.

Чаще всего системы Aspide используют для защиты стратегических объектов, таких как промышленные предприятия, аэродромы и морские порты.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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