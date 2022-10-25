Президент Германии пообещал Украине серьезную военную помощь: итоги визита в Киев

Штайнмайер, Зеленский / Офис президента

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Украину с официальным визитом.

На пресс-конференции, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Германия передаст Украине ракетные системы залпового огня MARS и гаубицы PzH 2000.

"Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наши гаубицы PzH 2000. В течении следующих дней они будут переданы Украине", - заявил Штайнмайер.

Так, Германия пообещала передать Украине четыре современных системы ПВО IRIS-T, одну из которых уже получили бойцы ВСУ.

По словам Штайнмайера, несправедливый мир между Россией и Украиной, который хочет заключить президент РФ Владимир Путин, может привести только к новой войне.

"Многие требуют прекращения войны, перемирия, а вы сказали, господин президент (Зеленский - ред.), что Украина хочет достичь справедливого мира. Я разделяю ваше мнение, истинного мира не будет без справедливости и несправедливый мир, который может заключить Путин, может вызвать только новую войну", - заявил президент ФРГ.

Немецкие IRIS-T демонстрирует мощные результаты

При этом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немецкая противовоздушная оборона IRIS-T демонстрирует мощные результаты, однако одной системы для Украины недостаточно.

"Хочу поблагодарить за поддержку Украины, суверенитет, территориальную целостность. У нас сегодня параллельно очень важное событие проходит в Германии. Обсуждают будущее восстановление Украины. Я знаю, что вы были в Черниговской области", - заявил Зеленский.

ПВО IRIS-T (SLM)

IRIS-T – наиболее современная система ПВО, которая производилась в ФРГ. Разработка таких ЗРС была закончена только в 2014 году. Их ключевая задача – защита гражданского населения от вражеских ракетных ударов.

Известно, что ракета такого ПВО оснащена инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. Причем происходит все без излучения, ракета не показывает своего присутствия. Ракета может попасть в цель на расстоянии до 40 километров, однако головка самонаведения захватывает цель лишь с расстояния 20 км.

Судя по всему, системы IRIS-T оснащены немецкими радарами TRML-4D. Они могут работать над отслеживанием более полутора тысяч целей в режиме реального времени. Радар на расстоянии 250 километров обнаруживает самолет, а на 120 км проводит сопровождение цели и наводит ракеты.

До 11 октября IRIS-T (SLM) Германия никому не поставляла. Поэтому Украина стала первым государством, получившим этот ЗРК.

Напомним, в конце сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин планировал уже в октябре передать Украине ПВО IRIS-T. По ее словам, на политическом уровне уже принято решение о передаче Киеву вооружения, которого нет на балансе даже немецкой армии.

Поступала информация, что поставки IRIS-T должны были быть запущены в ноябре, однако вчера, 10 октября, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о передаче ПВО Украине "в ближайшие дни".

Ее заявление прозвучала после массированного ракетного удара России по Украине.

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