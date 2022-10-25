Зеленский и Штайнмайер встретились в Киеве: первые подробности переговоров

Зеленский, Штайнмайер / https://t.me/V_Zelenskiy_official

25 октября президент Украины Владимир Зеленский принимает федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как сообщает Офис президента, встреча состоялась в Киеве.

"Вклад Германии в путь Украины к миру и возобновление территориальной целостности очень существенный", - сказал Зеленский.

Штайнмайер после встречи с Зеленским заявил, что Германия предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы и продолжит поставку систем ПВО.

"Скоро будут поставлены две системы MARS и четыре гаубицы", - заявил президент Германии на брифинге в Киеве.

Визит Штайнмайера в Украину

Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину. Глава ФРГ обратился с посланием к украинцам, заявив, что они могут положиться на Германию.

Как пишет Spiegel, после прибытия в Киев, Штайнмайер отправился в северную Украину. Доехав поездом в Чернигов, он автомобилем добрался до города Корюковка, где уже был год назад.

В июне в Украину приезжал канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-минстром Италии Марио Драги.

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