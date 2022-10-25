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Штайнмайер обратился с посланием к украинцам и немцам

25 октября 2022, 12:05

Президент ФРГ заявил, что возьмет на себя патронат над сетью городов-побратимов. По его словам, "чем больше будет партнерства, тем легче будет пережить зиму".

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом в Украину / president.gov.ua

Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину. Глава ФРГ обратился с посланием к украинцам, заявив, что они могут положиться на Германию.

По словам Штаймайера, Германия будет поддерживать Украину в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане.

"Мое послание народу Украины: вы можете положиться на Германию! Мы будем поддерживать Украину: военно, политически, финансово и гуманитарно", - процитировала в Twitter Штайнмайера его пресс-секретарь Серстин Гаммелин.

В то же время Штайнмайер обратился ко всем немцам: "И в то же время я обращаюсь к немцам дома: никогда не забывайте, что значит эта война для людей здесь! Со всеми трудностями, которые несет с собой война для нас в Германии, посмотрим на мгновение глазами украинцев. Тогда мы поймем, что они нуждаются в нашей полной солидарности и поддержке - столько, сколько это необходимо".

Президент Германии уточнил, что речь идет также о скорейшем восстановлении разрушенной инфраструктуры, ремонте электросетей, водопровода, теплоснабжения.

"Многие немецкие города-партнеры оказывают большую помощь. Вместе с президентом я возьму на себя патронат над сетью городов-побратимов. Чем больше будет партнерства, тем легче будет пережить зиму" , - сказал Штайнмайер.

Известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский обратятся к муниципалитетам и городам Германии с призывом заключить краткосрочные партнерские отношения.

Штайнмайер поехал в Корюковку на Черниговщине

Как пишет Spiegel, после прибытия в Киев, Штайнмайер отправился в северную Украину. Доехав поездом в Чернигов, он автомобилем добрался до города Корюковка, где уже был год назад.

Отметим, в городе Корюковке Черниовской области 1, 2 и 9 марта 1943 года немецкие солдаты убили всех жителей, саму Корюковку сожгли. Таким жестоким способом немцы отреагировали на уничтожение немецкого гарнизона, который дислоцировался в Корюковке.

На тот момент численность населения города составляла около 7 тысяч человек. Большинство убитых - дети, женщины и старики.

Эта трагедия в материалах Нюрнбергского процесса упоминается как самое массовое уничтожение местного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны.

Как сообщал Главред, в июне в Украину приезжал канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-минстром Италии Марио Драги.

Во время встречи с Зеленским Шольц заверил президента Украины в поддержке.

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