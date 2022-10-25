Президент Германии Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину

Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом в Украину / Фото DPA

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, прибыл в Киев. Сегодня состоится его встреча лидером Украины Владимиром Зеленским.

Визит Штайнмайера в Украину состоялся с третьей попытки. Ранее Украина и Германия не могли договориться о приезде немецкого президента, сообщает Welt.

По данным Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский хотят обратиться с совместным призывом к немецким городам и муниципалитетам с призывом вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму.

Также Штайнмайер намерен собственными глазами увидеть последствия обстрелов Украины войсками РФ.

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