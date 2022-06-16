Встреча Зеленского с лидерами ЕС: что пообещал Шольц Украине

Шольц, Зеленский / president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке.

"Нападение на Украину означает смену эпох. Россия пытается силой передвинуть границы внутри Европы и это неприемлемо. Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что на Европейском совете будет выступать за единую позицию - за положительное решение по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

"Германия давно сломала свою государственную традицию, мы стали поставлять Украине оружие и мы будем делать это и дальше, сколько Украине потребуется. Мы учим украинских военных пользоваться современным вооружением САУ и ЗРКУ. Мы также пообещали, что поставим установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных налетов, также договорились с США и Великобританией о том, что будем поставлять установки залпового огня", - сообщил он.

Что еще сказал Шольц

Германия будет поставлять нам оружие до тех пор , пока Украина будет в нем нуждаться

, пока Украина будет в нем нуждаться Еще раз пообещал, что Украина получит немецкое ПВО

Германия договорилась с США и Великобританией о поставках в Украину установок заплового огня

Шольц будет однозначно выступать за получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС

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Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.

В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.

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