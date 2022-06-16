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Переговоры с РФ и новая поставка оружия: что заявил Макрон после встречи с Зеленским

16 июня 2022, 18:06

Макрон заявил, что всегда информировал президента Украины Владимира Зеленского о контексте своих переговоров с Путиным.

Макрон, Зеленский
Макрон и Зеленский / president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещали не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией.

Как заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве, украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий", - подчеркнул глава французского государства.

Он также отметил, что всегда информировал президента Украины Владимира Зеленского о контексте своих переговоров с Путиным.

Франция передаст шесть артустановок "Цезарь"

Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

"Помимо уже доставленных 12 "Цезарей", я принял решение предоставить еще шесть "Цезарей", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

САУ "Цезарь" - это 155-мм самоходная артиллерийская установка производства французской компании Nexter. Стоит на вооружении Франции с 2008 года. На ней имеется автоматическая система подачи снарядов. Максимальная скорострельность - 3 выстрела за 18 секунд или 6-8 выстрелов в минуту в обычном режиме.

Переговоры с Путиным

Также президент Франции Эммануэль Макрон считает, что нужно иметь работающий канал связи с Россией на всякий случай. При этом он получал одобрение от украинского президента Владимира Зеленского на все контакты с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Нам нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", - сказал Макрон.

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Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.

Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.

В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.

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