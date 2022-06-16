"Все российские преступники должны понести ответственность": президент Румынии после визита в Ирпень

Президент Румынии Клаус Йоханнис после посещения Ирпеня шокирован войной в Украине.
Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал привлечь к международной ответственности российских военных преступников.
"Нет слов, чтобы описать невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я настоятельно призываю привлечь к ответственности всех российских преступников перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает", - написал Иоганнис в Twitter после визита в Ирпень вместе с лидерами Франции, Италии и Германии.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Ирпене, куда отправился вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии, заявил, что союзники должны поддерживать Украину, чтобы она могла дальше сопротивляться и одержать преимущество.
Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину
Как известно, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги приехали в Киев впервые с начала полномасштабной войны.
Лидеры прибыли спецпоездом из Польши, начав поездку поздно вечером накануне.
В Киеве к ним присоединился и президент Румынии Клаус Иоганнис.
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