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Россия настроилась на долгие военные действия в Украине - Арестович

15 июня 2022, 23:53

По словам Арестовича, оккупанты хотят перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, окружить войска ВСУ.

арестович
Арестович / УНИАН, ОП

Война России против Украины может занять несколько лет. Сейчас россияне осознали, что у них не получится быстро оккупировать Украину.

Такое сделал заявление советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, комментируя планы армии России на Донбассе.

"Россия настроена на долгую войну против Украины. Она может продолжаться несколько лет. Заявление Медведева, что через несколько лет Украины может не быть свидетельствовать о том, что у них может быть такое планирование. Они поняли, что совершили ошибку, что скоро Украину не получится оккупировать. Они рассчитывают на слабость Запада. И с их точки зрения Запад эту слабость демонстрирует", — сказал Арестович.

По словам Арестовича, оккупанты хотят перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, окружить войска ВСУ, замкнуть котел и добивать наших воинов. То есть враг хочет повторить Мариуполь.

Война России против Украины

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

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Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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