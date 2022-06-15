Россия атакует сразу на девяти направлениях: Залужный рассказал о тяжелой бойне на фронте

Залужный / Офис президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты атакуют Луганскую область одновременно на девяти направлениях. Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что ключевой точкой обороны является город Северодонецк. Именно сейчас его защищают смелые украинские воины.

"Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная-Светлодарск, с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошковка-Комышеваха", - отметил Залужный.

Залужний поблагодарил смелых защитников и защитниц, которые ценой собственной жизни защищают Луганщину.

"Все, кто сегодня в строю, - герои. Спасибо вам за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины! Вечная Память и слава павшим воинам! Мы украинцы! Мы выстоим! Мы победим! Слава Украине!", - написал Валерий Залужный.

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Война России против Украины

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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