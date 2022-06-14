Россияне усиливаются для штурма Северодонецка и несут потери - Генштаб

Северодонецк / Луканская ОВА

Российские войска на Донбассе усиливаются для штурма Северодонецка.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, украинские военные разбили противника в районе Берестового под Бахмутом.

Волынское и Полесское направления

Противник не предпринимал активных действий. В рамках проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проводилась обучение с подразделениями сил специальных операций.

Северское направление

Продолжаются минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Харьковское направление

Основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей. Для сковывания украинских сил постоянно обстреливаются их позиции.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Дементиевки, Русской Лозовой, Мосьпаново и Базаловки. Противник дистанционно минировал местность в районе Байрака, Перемоги и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

Северодонецкое направление

Обстреляна гражданская инфраструктура в районе Северодонецка, Лисичанска, Белой Горы, Устиновки и Тошковки. Нанесен авиаудара с вертолетов вблизи Метелкино.

Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Противник проводит перегруппировку войск и пытается усилить группировку.

Бахмутское направление

Оккупанты обстреляли украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудара близ Белогоровки.

В районе Берестово украинские бойцы отразили штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе Золотого, бои продолжаются.

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Война России против Украины на Донбассе

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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