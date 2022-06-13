ВСУ освободили три населенных пункта на Донбассе: линия фронта подвинулась на 15км

ВСУ освободили три населенных пункта на Донбассе / УНИАН

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и подвинули участок фронта на 15 км. Также наши защитники нанесли захватчика ощутимые потери.

Как сообщили в группировке Объединенных сил в Facebook, артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное превосходство противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными.

"Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что силы обороны Украины могут зачистить Северодонецк от оккупантов России за два-три дня, если Запад предоставит необходимую ВСУ дальнобойную артиллерию.

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