Битва за Донбасс: в британской разведке объяснили, что определит ход войны

Форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных факторов в войне / скриншот

Для достижения успеха в наступлении на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки.

Для оперативного успеха на Донбассе войскам РФ необходимо либо атаковать с флангов, либо снова пытаться форсировать реки. Именно форсирование рек вероятно станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

В районе Северодонецка продолжаются бои.

Ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек", - говорится в отчете, опубликованном в Twitter.

Также сообщается, что украинским силам часто удавалось уничтожить мосты до отступления, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.

Сводка британской разведки 13 мая / twitter.com/DefenceHQ

Ситуация на Донбассе

Утром 13 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Оккупанты вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются.

Кроме этого, на Северодонецком направлении противник вел артиллерийский огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

По данным института изучения войны российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города. Таким образом они вероятно пытались перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

Также оккупанты провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке – населенных пунктах вблизи критической трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск. Российские силы, вероятно, продолжат штурмовые операции в районе этой трассы, чтобы поддержать окружение Лисичанска.

Также российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма в Харьковской области. При этом враг имеет определенный успех. Вероятно, оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада, считают эксперты ISW.

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