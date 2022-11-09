Новая партия уже на подходе: Германия передала Украине ракеты к IRIS-T и бронемашины Dingo

Правительство Германии не раскрывает некоторые детали предоставленного вооружения / Reuters , defenceredefined.com.cy

Правительство Германии сообщило о передаче новой партии военной помощи Украине. Среди отправленной техники – бронемашины Dingo и ракеты для системы ПВО Iris-T.

Как сообщает сайт федерального правительства Германии, часть помощи оказывается с предприятий, часть – из запасов Бундесвера. На этот раз предоставлено 30 бронеавтомобилей Dingo, а также ракеты для ЗРК Iris-T. Также ФРГ передала украинской армии средства для защиты от вражеских беспилотников и их поиска.

Полный список помощи выглядит так: 30 бронеавтомобилей Dingo, ракеты для Ігіѕ-T, 18 систем защиты от дронов и создания помех, 18 разведывательных дронов, 5 тяжелых тягачей M1070 Oshkosh, 3 погрузчика.

В то же время правительство Германии не раскрывает некоторые детали предоставленного вооружения. Так, остается неизвестно, какое количество ракет к Iris-T получит Украина. Также нет информации относительно характеристики систем противодействия беспилотникам.

Военная помощь Украине

Напомним, что Украина уже получила от ФРГ первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Передача боевой единицы состоялась 11 октября на украинско-польской границе.

Кроме того, власти Германии объявили о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ 100 танков из Греции и Словакии.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о увеличении военной помощи Украине. По его словам, сейчас главным приоритетом является отправка нашему государству дополнительных систем противовоздушной обороны для реализации права на самооборону.

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