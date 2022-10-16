"Только усложняют все": Песков закатил истерику из-за военной помощи Украине

По словам Пескова, поддержка Украины со стороны НАТО и других стран "существенно усложняет ситуацию".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО "де-факто влезло в украинский конфликт".
По его словам, якобы НАТО "существенно усложняет ситуацию", но это никоим образом не влияет на "цель РФ".
"Одно дело — это "киевский режим", а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях "операцию", - заявил Песков, передают росСМИ.
Также спикер Путина пытался оправдать провалы "второй армии мира" в войне, намекнув, что россиянам не стоит расслабляться касательно вопроса мобилизации.
"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и другой мобилизации", – сказал он.
Отметим, президент РФ Владимир Путин оказалось насколько раздражен поддержкой союзников Украины, что недавно заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.
Украина подала заявку в НАТО
Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.
2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.
Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.
Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.
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