Освобождение левого берега Оскола началось: ВСУ вошли в Пески-Радьковские

ВСУ вошли в Пески-Радьковские / скриншот

ВСУ освободили от российских оккупантов село Пески-Радьковские в левобережной части Боровской громады Харьковской области.

Освобождение населенных пунктов Боровщины на левом берегу Оскола началось с юга, сообщили в Telegram Боровского поселкового совета.

"В частности, село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт громады, где до войны проживало около 2 тысяч человек), уже находится под контролем ВСУ. Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование. Местные жители радостно встречают наших воинов, пытаются помочь в бытовых вопросах, готовят для защитников еду, со слезами радости на глазах благодарят за освобождение", - говорится в публикации.

ВСУ освободили село на Харьковщине / deepstatemap

Сообщается, что оккупационные "власти" покинули громаду, почти все коллаборанты также сбежали, часть местных жителей в течение последней недели выехала на более безопасные территории, а остальные остаются дома и прячутся в подвалах и укрытиях.

"Ведутся боевые действия. ВСУ вытесняют противника, но освобожденные территории страдают от вражеских обстрелов. Звуки взрывов также постоянно слышны с севера, востока и юга", - говорится в сообщении.

Освобождение Харьковщины

Ранее сообщалось, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск "столицей" оккупированных территорий области.

В разведке Минобороны Великобритании ранее подчеркивали, что освобождение армией Украины Купянска станет серьезным ударом для России. Город расположен на логистических путях снабжения российской группировки на Донбассе.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж подчеркнул, что Купянск на Харьковщине был для России очень важной логистической точкой. Город нужен был оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления. Освобождение Купянска и Изюма лишает россиян перспектив для проведения успешных военных операций.

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