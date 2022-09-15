Оккупанты неделю удерживали в подвале пятерых детей на Харьковщине / t.me/DPSUkr

В Харьковской области правоохранители освободили пятерых подростков, которых российские оккупанты неделю удерживали в подвале.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram, оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия

"Как оказалось, четыре девушки и парень находились в подвале уже 7 дней. Они рассказали, что российские оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего закрыли в подвале", - рассказали пограничники.

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Сейчас подростки находятся в безопасности. Их жизни ничто не угрожает, добавили в Государственной погранслужбе.

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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