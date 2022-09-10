Освобождение Купянска – сильный удар для РФ, ВСУ застали врага врасплох – разведка Британии

Силы обороны Украины уже зашли в Купянск и подняли над городом государственный флаг / Коллаж Википедия, соцсети

Освобождение армией Украины Купянска в Харьковской области станет серьезным ударом для России. Город расположен на логистических путях снабжения российской группировки на Донбассе. Оккупанты вокруг Изюма, похоже, попадают во все большую изоляцию. Россияне удерживали оккупированную Харьковщину незначительными силами, чем воспользовались ВСУ. Об этом рассказали в разведке Минобороны Великобритании.

В Британской разведке отметили, что силы обороны Украины начали контрнаступление на юге Харьковской области 6 сентября и продвинулись на 50 километров вглубь территорий, которые захватила Россия.

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"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов" – отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, войска РФ вокруг Изюма попадают во все большую изоляцию, а освобождение Купянска и вовсе станет существенным ударом для России, поскольку город находится на путях обеспечения российской группировки на Донбассе.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянску; его освобождение было бы значительным ударом для России, поскольку он расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе" – объявили разведчики.

Подчеркивается, что ВСУ наступают и в направлении Херсона, где украинские войска оказывают давление на оккупантов на северном и южном направлениях.

Контрнаступление армии Украины в Харьковской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Харьковской области для освобождения своих территорий. Российских оккупантов выбивают с украинских земель. Деоккупированы Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково, а также другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября сделал заявление о том, что на Харьковщине освобождены уже более 30 населенных пунктов.

На освобожденных территориях проводятся мероприятия для обеспечения безопасности. Проводится установление порядка.

Бойцы ВСУ 10 сентября подняли флаг над Украины над Купянском. Город на границе с РФ находился под оккупацией российских войск с самого начала полномасштабного войны.

Купянск является важным транспортным узлом, путем которого шла вся логистика оккупантов с территории России.

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