"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

Сотрудничество с Москвой может иметь для Ирана негативные последствия. Позиция международных организаций стала жестче, что повлекло за собой новую волну санкций.
Военная помощь Ирана России - это своего рода "плата" российскому диктатору Владимиру Путину за то, что тот помог спасти режим Башара Асада в Сирии в 2015 году. Также Тегеран надеется получить поддержку в своей ядерной программе.
Хотя Тегеран не признает свою причастность к поставкам оружия России, анализ Института науки и международной безопасности доказывает, что он уже предоставил агрессору сотни беспилотников и планирует предоставить еще более тысячи. Также Иран, вероятно, предоставит войскам РФ баллистические ракеты класса "земля – земля", пишет журналистка The New Yorker Робин Райт.
В ответ Россия может помочь своему тайному союзнику с материалами для поддержки ядерной программы, считает Райт.
Кроме того, российское правительство консультирует Тегеран относительно "лучших практик" подавления демонстраций, всколыхнувших страну в последнее время. Это помогло силовикам Ирана арестовать около 14 тыс. человек за семь недель.
Помощь Москве будет иметь болезненные последствия для Ирана
Сотрудничество с Москвой может иметь для Ирана негативные последствия. Поддержка России уже вызвала критику со стороны бывших дипломатов, призывающих объявить нейтралитет относительно войны в Украине, чтобы избежать конфликта с ООН или НАТО.
Позиция этих организаций стала заметно жестче, что повлекло за собой новую волну санкций против Ирана.
Участие Ирана в войне против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.
Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.
В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.
5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах.
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