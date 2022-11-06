"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

Иран своей военной помощью России отдает президенту РФ Владимиру Путину "долг" / Фото Reuters, pixaby

Военная помощь Ирана России - это своего рода "плата" российскому диктатору Владимиру Путину за то, что тот помог спасти режим Башара Асада в Сирии в 2015 году. Также Тегеран надеется получить поддержку в своей ядерной программе.

Хотя Тегеран не признает свою причастность к поставкам оружия России, анализ Института науки и международной безопасности доказывает, что он уже предоставил агрессору сотни беспилотников и планирует предоставить еще более тысячи. Также Иран, вероятно, предоставит войскам РФ баллистические ракеты класса "земля – земля", пишет журналистка The New Yorker Робин Райт.

В ответ Россия может помочь своему тайному союзнику с материалами для поддержки ядерной программы, считает Райт.

Кроме того, российское правительство консультирует Тегеран относительно "лучших практик" подавления демонстраций, всколыхнувших страну в последнее время. Это помогло силовикам Ирана арестовать около 14 тыс. человек за семь недель.

Помощь Москве будет иметь болезненные последствия для Ирана

Сотрудничество с Москвой может иметь для Ирана негативные последствия. Поддержка России уже вызвала критику со стороны бывших дипломатов, призывающих объявить нейтралитет относительно войны в Украине, чтобы избежать конфликта с ООН или НАТО.

Позиция этих организаций стала заметно жестче, что повлекло за собой новую волну санкций против Ирана.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах.

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