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"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

6 ноября 2022, 10:48

Сотрудничество с Москвой может иметь для Ирана негативные последствия. Позиция международных организаций стала жестче, что повлекло за собой новую волну санкций.

Иран, Пути
Иран своей военной помощью России отдает президенту РФ Владимиру Путину "долг" / Фото Reuters, pixaby

Военная помощь Ирана России - это своего рода "плата" российскому диктатору Владимиру Путину за то, что тот помог спасти режим Башара Асада в Сирии в 2015 году. Также Тегеран надеется получить поддержку в своей ядерной программе.

Хотя Тегеран не признает свою причастность к поставкам оружия России, анализ Института науки и международной безопасности доказывает, что он уже предоставил агрессору сотни беспилотников и планирует предоставить еще более тысячи. Также Иран, вероятно, предоставит войскам РФ баллистические ракеты класса "земля – земля", пишет журналистка The New Yorker Робин Райт.

В ответ Россия может помочь своему тайному союзнику с материалами для поддержки ядерной программы, считает Райт.

Кроме того, российское правительство консультирует Тегеран относительно "лучших практик" подавления демонстраций, всколыхнувших страну в последнее время. Это помогло силовикам Ирана арестовать около 14 тыс. человек за семь недель.

Помощь Москве будет иметь болезненные последствия для Ирана

Сотрудничество с Москвой может иметь для Ирана негативные последствия. Поддержка России уже вызвала критику со стороны бывших дипломатов, призывающих объявить нейтралитет относительно войны в Украине, чтобы избежать конфликта с ООН или НАТО.

Позиция этих организаций стала заметно жестче, что повлекло за собой новую волну санкций против Ирана.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах.

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