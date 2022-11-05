УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Иран впервые признал поставки дронов России, но есть нюанс

5 ноября 2022, 12:13

Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

Шахед, Иранг
Иран впервые признал поставки дронов России, но есть нюанс / википедия, скриншот YouTube

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

"Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу. Наша позиция по поводу войны в Украине – прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома", – сказал он.

Также иранский министр настаивает, что сообщения о поставках России баллистических ракет не отвечают действительности.

Он также рассказал, что иранская делегация предлагала Украине провести переговоры в одной из европейских стран, но получила отказ.

"США и некоторые европейские страны, в частности Германия, сказали Украине, что в то время, когда мы хотим ввести санкции против Ирана из-за поставок беспилотников России, вы хотите пить кофе с иранцами в европейской стране", – заявил Амир-Абдоллахиян.

Роль Ирана в войне России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.

Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Иран дроны
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:25

Данилов разнес бредни Симоньян: Россия погрузится в мрак, хаос и настоящую гражданскую войну

12:17

"Этот день настал": Никитюк впервые показала бойфренда, но разочаровала поклонников

12:13

Иран впервые признал поставки дронов России, но есть нюансВидео

11:57

Танки Leopard 2 для ВСУ: посол Украины рассказал о переговорах с ФРГВидео

11:42

"Вцепились друг другу в горло": Путину грозит потеря власти, в его окружении война - журналисткаВидео

Реклама
11:29

За два месяца ВСУ уничтожили более 500 зеков, завербованных "поваром Путина"Видео

11:23

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

11:01

Рискуете остаться без техники: как нельзя протирать экраны ноутбуков и телевизоров

10:35

Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизациюВидео

10:34

ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года, по Херсону есть вопросы – ISWВидео

10:09

Прожарка оккупантов на юге: ВСУ "приземлили" два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе

09:59

"Приговорил" иностранных защитников Украины к смерти: в Углегорске подстрелили "судью ДНР"Видео

09:34

Украину 5 ноября ждут отключения света: Киев и 7 регионов столкнутся с ограничениямиВидео

09:31

"Сними погоны": в Казани мобилизованные взбунтовались против командираВидео

09:27

Годами будет как новая: 3 "золотые" правила, чтобы обувь прослужила дольше

09:16

В Украине ударят морозы до -15 : когда ждать сильного похолоданияВидео

08:40

Как быстро убрать першение в горле: болезнь как рукой сниметВидео

08:33

Фотографировался на фоне танка "на Аляску": в Украине ликвидирован оккупант из Екатеринбурга

08:30

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

08:25

Харламов эпично унизил Скабееву перед всей Россией

Реклама
08:20

Прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма интенсивномнение

08:06

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

08:05

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

07:53

Украина получит новые системы ПВО и ПРО до конца года - КулебаВидео

07:22

Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области - ISWВидео

07:13

Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекойВидео

06:20

Путина еще раз поймали на враньемнение

05:10

Украину накроют заморозки: синоптики рассказали, кому и где светит ледяной прогноз

04:30

Никаких ловушек не готовят: оккупанты готовятся к побегу из Херсона - экспертВидео

03:50

Бывшая Кличко засветила шикарное декольте

03:20

Почему не нужно выбрасывать кожуру от бананов: 6 способов использования банановой кожуры

02:45

Военный эксперт пояснил, какова главная задача Путина в войне против УкраиныВидео

02:10

Как надолго избавиться от неприятного запаха обуви: спасет копеечное аптечное средство

01:31

"Без трусов пришла": Волочкова стала посмешищем в салоне красоты

01:29

Как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ: эксперт назвал два сценария

01:04

Женский гороскоп на неделю 7-13 ноября: Ракам – важная новость, Весам – расходы, Водолеям – соперницаВидео

00:15

"России придется пойти на уступки": Салливан выдвинул РФ условия для начала переговоров с УкраинойВидео

04 ноября, пятница
23:44

"Мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире": Осадчая мощно написала об украинцах

23:26

"Мы красивые, мы русские": истеричка Киркоров бесится из-за санкций

23:20

Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

Реклама
23:20

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

23:06

На грани: Рианна выгуляла умопомрачительно обтягивающее платье

23:00

"Отправляют тысячи людей в "мясорубку": Зеленский раскрыл ложь Кремля насчет переговоровВидео

22:35

В Украине отключили более тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием - CNN

22:32

РФ угрожает Израилю местью в случае поставок оружия Украине - BloombergВидео

22:29

США помогут ВСУ в освобождении Херсона: у Байдена рассказали о подготовке операцииВидео

22:01

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

21:49

Контрнаступление на Запорожье: оккупанты вывели войска из Каменки - ГенштабВидео

21:42

РФ ударила Калибрами: ВСУ сбили три крылатые ракеты оккупантовВидео

21:36

Приходько назвала настоящую причину возвращения Потапа в Украину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять