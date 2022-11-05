Иран впервые признал поставки дронов России, но есть нюанс / википедия, скриншот YouTube

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

"Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу. Наша позиция по поводу войны в Украине – прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома", – сказал он.

Также иранский министр настаивает, что сообщения о поставках России баллистических ракет не отвечают действительности.

Он также рассказал, что иранская делегация предлагала Украине провести переговоры в одной из европейских стран, но получила отказ.

"США и некоторые европейские страны, в частности Германия, сказали Украине, что в то время, когда мы хотим ввести санкции против Ирана из-за поставок беспилотников России, вы хотите пить кофе с иранцами в европейской стране", – заявил Амир-Абдоллахиян.

Роль Ирана в войне России против Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

В МИД Украины инициировали разрыв дипломатических отношений с Ираном. Руководитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сказал, что Тегеран действует подло и лживо. Киев не будет такого терпеть.

Иран официально отрицает информацию, согласно которой Тегеран передает Москве оружие. Речь идет, в том числе, и о поставках оккупантам РФ дронов-камикадзе.

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