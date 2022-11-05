УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ: эксперт назвал два сценария

5 ноября 2022, 01:29

У США - очень узкий коридор возможностей, у Ирана - долгие годы недоверия и кризиса, считает Илья Куса.

Илия Куса
Илия Куса рассказал, как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ / УНИАН

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса рассказал в интервью Главреду, как США могут повлиять на ситуацию в контексте поставок оружия из Ирана в Россию.

По его словам, США могут предложить Ирану переподписать ядерную сделку на более выгодных для Ирана условиях (включая снятие санкций) в обмен на отказ Ирана от поставок оружия для РФ.

"И, может быть, Иран согласится. Но это - мирный способ. Второй вариант - воевать с Ираном, прямо или гибридно, вмешиваясь в протесты, надеясь на то, что к власти в Иране придут прозападные силы. Точно так же, как и в Сирии. По-другому Штаты влиять на Иран не могут", - сказал Куса.

Он добавил, что у США - "очень узкий коридор возможностей, у Ирана - долгие годы недоверия и кризиса".

"Годы президентства Трампа нанесли особый удар по ирано-американским отношениям, плюс в Тегеране сейчас довольно консервативная администрация, которая не настроена на нормальный диалог", - добавил эксперт.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Другие новости:

новости США Иран поставки оружия Илия Куса новости Ирана война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:31

"Без трусов пришла": Волочкова стала посмешищем в салоне красоты

01:29

Как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ: эксперт назвал два сценария

01:04

Женский гороскоп на неделю 7-13 ноября: Ракам – важная новость, Весам – расходы, Водолеям – соперницаВидео

00:15

"России придется пойти на уступки": Салливан выдвинул РФ условия для начала переговоров с УкраинойВидео

04 ноября, пятница
23:44

"Мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире": Осадчая мощно написала об украинцах

Реклама
23:26

"Мы красивые, мы русские": истеричка Киркоров бесится из-за санкций

23:20

Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

23:20

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

23:06

На грани: Рианна выгуляла умопомрачительно обтягивающее платье

23:00

"Отправляют тысячи людей в "мясорубку": Зеленский раскрыл ложь Кремля насчет переговоровВидео

22:35

В Украине отключили более тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием - CNN

22:32

РФ угрожает Израилю местью в случае поставок оружия Украине - BloombergВидео

22:29

США помогут ВСУ в освобождении Херсона: у Байдена рассказали о подготовке операцииВидео

22:01

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

21:49

Контрнаступление на Запорожье: оккупанты вывели войска из Каменки - ГенштабВидео

21:42

РФ ударила Калибрами: ВСУ сбили три крылатые ракеты оккупантовВидео

21:36

Приходько назвала настоящую причину возвращения Потапа в Украину

21:15

ВСУ "откобзонили" почти два десятка оккупантов на ХерсонщинеВидео

20:46

Советник Байдена неожиданно прибыл в Киев: Салливан обсудил с Зеленским потребности армииВидео

19:48

Её убили из-за одной фразы об Украине: в Скадовске оккупанты публично казнили медсестру - СМИВидео

Реклама
19:27

"Будут серьезные последствия": страны G7 призвали Путина прекратить ядерную риторикуВидео

19:20

Что будет после смерти Путинамнение

19:00

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

18:27

Ядерный удар или авария на атомной станции: астролог предупредила об опасности 8 ноябряВидео

18:20

Она уже близко: на Землю совсем скоро обрушится магнитная буряВидео

18:16

"Мы сшибаем все самолеты": эксперт пояснил, почему Херсон не станет вторым МариуполемВидео

18:12

Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

17:50

Танки с БТР, бронекатера и дроны: Пентагон объявил о новых поставках для ВСУВидео

17:42

Почему без отключения света в Киеве и области не обойтись: объяснение экс-министра энергетикиВидео

17:27

Сам захотел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали фаната московского ЦСКАВидео

17:26

Бунт из-за мобилизации: в Приморье готовят массовые акции неповиновенияВидео

17:12

Путин ляпал о нападении на Украину и вдруг назвал свой режим в России неонацистскимВидео

17:08

Пытали и казнили сотнями: западные эксперты назвали имена бучанских палачейВидео

17:05

Усидеть на двух стульях: Земфира на концерте поддержала украинцев, но призналась России в любвиВидео

16:59

РФ прячет ракеты на Курской АЭС, там могут быть и иранские дроны - ГУРВидео

16:51

Груз 200 для Белгородской области: ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантовВидео

16:39

Мобильным операторам свет не отключают: в Yasno объяснили, почему у украинцев исчезает связь без светаВидео

16:10

Путин собрался "вывезти" жителей Херсона и наловил в РФ воевать с Украиной 318 тыс. человекВидео

15:59

"Путин – изгой и аутсайдер": в ОП назвали "будущего лидера" РоссииВидео

15:57

Украина получит хорошие новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

Реклама
15:52

Путин решил раздавать украденное в Украине зерно африканцам - Эрдоган

15:34

Разрезается перочинным ножом: в РФ мобилизованным выдали "пластмассовые" каскиВидео

15:28

В России умерла 41-летняя эстрадная певица

15:28

"Идут по трупам своих": российские оккупанты пытаются прорвать оборону в Луганской области - ГайдайВидео

15:24

"Украинцы будут кормить черешней": Симоньян выдала отборный бред насчет путинской "денацификации"

15:09

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

14:59

Жителям Киевщины отключают воду: в ОВА предупредили о перебояхВидео

14:50

Россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне - РезниковВидео

14:49

"Тысячу двести раз говорил, планов нет": Лукашенко в истерике отрицает сценарий атаки на УкраинуВидео

14:43

Мог няньчить внуков, но поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали 59-летнего деда-оккупантаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять