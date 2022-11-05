Как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ: эксперт назвал два сценария

Илия Куса рассказал, как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ / УНИАН

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса рассказал в интервью Главреду, как США могут повлиять на ситуацию в контексте поставок оружия из Ирана в Россию.

По его словам, США могут предложить Ирану переподписать ядерную сделку на более выгодных для Ирана условиях (включая снятие санкций) в обмен на отказ Ирана от поставок оружия для РФ.

"И, может быть, Иран согласится. Но это - мирный способ. Второй вариант - воевать с Ираном, прямо или гибридно, вмешиваясь в протесты, надеясь на то, что к власти в Иране придут прозападные силы. Точно так же, как и в Сирии. По-другому Штаты влиять на Иран не могут", - сказал Куса.

Он добавил, что у США - "очень узкий коридор возможностей, у Ирана - долгие годы недоверия и кризиса".

"Годы президентства Трампа нанесли особый удар по ирано-американским отношениям, плюс в Тегеране сейчас довольно консервативная администрация, которая не настроена на нормальный диалог", - добавил эксперт.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

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