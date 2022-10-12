Дать больше ПВО: генсек НАТО заявил об увеличении военной помощи Украине

Столтенберг заявил об увеличении военной помощи Украине / Reuters

На фоне массированных российских обстрелов украинских городов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военной помощи Украине. По его словам, сейчас главным приоритетом является отправка нашему государству дополнительных систем противовоздушной обороны для реализации права на самооборону. Об этом он сказал, прибыв на министерскую встречу государств Альянса в Брюсселе, пишет The Washington Post.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО назвал недавние ракетные атаки со стороны РФ признаком слабости кремлевского диктатора Владимира Путина. По его словам, сейчас у Путина заканчиваются альтернативы.

"Украина имеет импульс и продолжает добиваться значительных успехов на фронте, тогда как Россия все чаще прибегает к ужасным атакам против украинских городов. Убиты гражданские, разрушена критическая инфраструктура… Кроме того, армия РФ совершает серьезные атаки на энергетическую систему Украины накануне зимы", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что такие действия России демонстрируют неотложную потребность Украины в большем количестве ПВО.

"Нужны разные типы систем ПВО - малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов, разных систем для разных задач", - резюмировал он.

Военная помощь Украине

Напомним, что США намерены провести работу по ускорению поставок Украине систем противовоздушной обороны. Вашингтон будет добиваться отправки Киеву ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Кроме того, уже совсем скоро ВСУ получат и зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Отметим, что в конце сентября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Берлин планировал уже в октябре передать Украине ПВО IRIS-T. По ее словам, на политическом уровне уже принято решение о передаче Киеву вооружения, которого нет на балансе даже немецкой армии.

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