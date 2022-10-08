Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ: пакет включает в себя танки

Германия передаст Украине танки / "Википедия" и УНИАН

Власти Германии объявили о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии, пишет издание CNN.

О дополнительном пакете военной помощи для Украины объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T, и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона - одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", - сказала она.

Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Поставки Украине систем ПВО IRIS-T

О том, что Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-Т SLM, стало известно еще в мае этого года.

Позже сообщалось, что установки, которые поставят в Украину, сейчас находятся в Германии на стадии производства. Об этом рассказала глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок.

Также ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме. По сути – это улучшенный советский Т-55.

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